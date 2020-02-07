Москва, , 05:36 — REGNUM Рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики при правительстве России разрабатывает поправки в закон «О гражданстве РФ», которые существенно упростят процедуру получения иностранцами российского гражданства. Об этом 7 февраля сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что ключевым изменением в законодательстве станет отмена условия, при котором российское гражданство предоставлялось иностранцам только при их отказе от гражданства другой страны.

В правительстве сообщили, что работа над поправками завершается, и после согласования с администрацией президента законопроект будет направлен в Госдуму.

Напомним, рабочая группа была создана в марте 2019 года по распоряжению президента России Владимира Путина. Основная цель её работы — разработка мер, которые позволят привлечь в Россию новых граждан — от 5 млн до 10 млн человек.

Читайте также: 10 млн мигрантов станут гражданами России? Эксперты встревожены