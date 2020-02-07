Вашингтон, , 04:56 — REGNUM В Венесуэлу готовится вернуться лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Об этом сообщает в своём Twitter телеканал TVV.

О намерении вернуться в страну, которую он покинул несмотря на судебный запрет, Гуайдо заявил 6 февраля, после встречи с генсеком Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро, которая состоялась в Вашингтоне.

«Наш международный тур подходит к концу… Мы уже готовим наше возвращение в страну. Да, есть риски», — сказал главный венесуэльский оппозиционер.

Он подчеркнул, что со сторонниками продолжит бороться за свободу в Венесуэле, но «им нужна поддержка мирового сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля с обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране. В зале Конгресса во время выступления находился так называемый лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, с которым у Трамп состоялась встреча.

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