Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео призвал иракские власти привлечь к ответственности виновных в гибели участников протестной акции в Наджафе на юге Ирака, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«США возмущены насилием в Наджафе 5 февраля, в результате которого погибли и пострадали демонстранты. Нельзя допустить, чтобы нападавшие избежали наказания», — заявил Помпео.

Он добавил, что в произошедшем виноваты и власти Ирака, не сумевшие предотвратить столкновения. В связи с этим США призывают иракские власти наказать виновных в произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в иракском Наджафе произошли столкновения между сторонниками шиитского лидера Моктады ас-Садра и участником антиправительственной протестной акции. В результате столкновений погибли 11 человек, еще 70 получили ранения.

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