Мехико, , 04:26 — REGNUM Россия предложила подтвердить Соединенные Штаты недопустимость ядерной войны и ждет реакции от американских властей, пообещавших дать ответ. Об этом заявил 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Лавров выразил надежду, что ответ Вашингтона будет позитивным. Он добавил, что великие державы должны осознавать ответственность за недопущение ядерных конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент РФ Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте из-за роста конфликтов и краха системы контроля над вооружениями.

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