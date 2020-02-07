Кемерово, , 03:58 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв дал старт подготовке к весеннему паводку. После январских обильных снегопадов, муниципалитеты, предприятия ЖКХ и дорожного комплекса должны расчистить дворы и улицы, вывезти снег на спецполигоны.

«Главам городов и районов нужно также договориться с соседними муниципалитетами о сотрудничестве для ликвидации возможных при половодье нештатных ситуаций. Такой метод взаимовыручки Кузбасс успешно отработал во время снегопадов», — сказал Цивилёв.

В ближайшее время кузбасская комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций утвердит план первоочередных подготовительных мероприятий.

Запланированы проверка готовности противоаварийной группировки и состояния гидротехнических сооружений, распиловка льда, взрывные работы на затороопасных участках вблизи населённых пунктов и опор мостов, страхование население и муниципального имущества, работа эвакуационных комиссий.