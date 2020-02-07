Мехико, , 03:13 — REGNUM Переговоры, которые провели главы МИД России и Мексики, назвал невероятными мексиканский министр иностранных дел Марсело Луис Эбрард. Об этом он написал в Twitter.

Эбрард напомнил, что в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество между странами, проблемы разоружения в мире, деятельность ООН и ситуацию в Венесуэле и других странах Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал турне по латиноамериканским странам Латинской Америки, первой посетив Кубу.

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