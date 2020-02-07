Мехико, , 02:58 — REGNUM Контакты с целью урегулирования ситуация в сирийском Идлибе в настоящее осуществляют российская и турецкая сторона, 6 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Лавров напомнил, что у Турции перед Россией есть несколько обязательств, которые Анкара обещала выполнить. Так, турецкая сторона должна была отделить от террористов группы сирийской оппозиции, еще сотрудничающие с Анкарой.

Вторым обязательством является создание демилитаризованной зоны в Идлибе и вокруг него. По словам Лаврова, выполнения именно этих двух пунктов сейчас добивается Россия, чтобы нормализовать обстановку в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности РФ, Ирана и Турции по Сирии в настоящий момент не реализуются на практике.

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