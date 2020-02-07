Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Касим аль-Райми был ликвидирован в ходе операции, проведенной в Йемене Соединёнными Штатами. Об этом говорится в официальном заявлении, распространённом 6 февраля Белым домом.

Уточняется, что аль-Райми был уничтожен по указанию президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе военные США нанесли удар по позициям группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене. Сообщалось, что целью американского удара был один из главарей террористов Касим аль-Райми.

До последнего времени Пентагон не подтверждал его гибель. По мнению газеты The New York Times, США хотели официально объявить об уничтожении аль-Райми после получения дополнительных подтверждений его смерти.

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