Мехико, , 02:31 — REGNUM Единая позиция по нормализации ситуации в Венесуэле была выдвинута Москвой и Мехико. Об этом 6 февраля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом.

По его словам, в настоящее время, на примере Венесуэлы пытаются использовать принципы, подобные доктрине Монро. Так, Вашингтон демонстрируют намерения спровоцировать силовое противостояние в стране для последующего вооруженного вмешательства.

Как отметил Лавров, и Москва, и Мехико считают, что разрешить проблемную ситуацию в Венесуэле и вокруг нее можно только путем политического диалога противостоящих сил.

Напомним, 6 февраля в Вашингтоне состоялась встреч госсекретаря США Майка Помпео и венесуэльского оппозиционера Хуана Гуйадо.

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