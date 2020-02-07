Мехико, , 02:04 — REGNUM Мексика разделяет позицию России в ООН по недопустимости героизации нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

«По большинству российских инициатив мы имеем поддержку Мексики, включая резолюцию о недопустимости героизации нацизма», — заявил Лавров.

Он добавил, что Мехико также поддерживает инициативы Москвы по контролю над вооружениями и неразмещению оружия в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2019 на Генассамблее ООН была принята резолюция о недопустимости героизации нацизма. Против резолюции проголосовали Украина и Соединенные Штаты.

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