Мехико, , 01:50 — REGNUM Россия привыкла к постоянной угрозе санкциями против России и российских компаний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мексике.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Соединенных Штатах заявили о возможном введении санкций против российской компании «Роснефть» в рамках санкционного давления на Венесуэлу. В Белом доме добавили, что в настоящее время администрация США рассматривает все возможные меры для оказания давления на законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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