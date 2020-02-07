Москва, , 01:39 — REGNUM Общая сумма доходов троих бенефициаров, близких к занимающему ныне пост главы правительства РФ Михаилу Мишустину, от траста UFG («Объединенная финансовая группа») за период с 2010 по 2015 год составила $33,55 млн, что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд рублей. Об этом 7 февраля сообщила управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме изданию РБК.

Она отметила, что Мишустин покинул компанию в апреле 2010 года с переходом на работу в Федеральную налоговую службу. За два года до этого он учредил семейный траст, через который владел 25%-ми долями созданных в UFG инвестиционных фондов. С переходом на госслужбу он передал 100% собственности траста своей супруге Владлене Мишустиной, и, с повышением требований законодательства в 2013 году, бенефециаром по этому фонду стали мать и сестра Мишустина.

С 2016 года платежей в адрес бенефециаров не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Сделка по их окончательной продаже была закрыта только в 2019 году.

Герасименко подчеркнула, что все доходы от траста UFG на в течение указанного периода бенефициары декларировали в соответствии с требованиями российского законодательства.

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