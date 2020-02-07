Мехико, , 01:23 — REGNUM Возможное введение двухстороннего безвизового режима между РФ и Мексикой обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля, на встрече с главой мексиканского МИД Марсело Луисом Эбрардом в Мехико.

Лавров напомнил, что большая часть государств Латинской Америки и карибского региона уже имеют соглашения с российской стороной о безвизовом сообщении.

По словам главы МИД РФ, после подписания подобного договора между Москвой и Мехико поток российских туристов в Мексику возрастет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Сергей Лавров заявил, что Россия и Мексика имеют хорошие перспективы для развития военно-технического взаимодействия.

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