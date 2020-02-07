Мехико, , 01:08 — REGNUM Хорошие перспективы для улучшения взаимодействия в военно-технической сфере имеют Россия и Мексика, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции журналистам по итогам встречи с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.

Министр напомнил, что в настоящее время в Мексике задействованы около пятидесяти вертолетов российского производства. Кроме того, здесь открыты центр, занимающийся их обслуживанием, а также центр подготовки пилотов.

Кроме того, по словам Лаврова, Москва и Мехико договорились и впредь развивать сотрудничество в таких областях, как энергетика, авиационная и химическая промышленности, фармацевтика, ж/д транспорт, сельское хозяйство, автомобилестроение и судостроение.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Сергей Лавров начал турне по странам Латинской Америки. Первой страной, которую он посетил была Куба.

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