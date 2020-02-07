Рига, , 00:57 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что подразделения киберзащиты должны находится во всех бригадах Национального ополчения Zemessardze, пишет портал sargs.lv.

Пабрикс считает, что кибербезопасность, искусственный интеллект, современные информационные технологии с каждым днём играют всё большую роль в вопросах безопасности и обороны.

Служба кибербезопасности Zemessardze была создана в2013 году и сейчас, по мнению министра, должна быть расширена. Пабрикс упомянул о необходимости аккумулирования финансовых ресурсов, чтобы привлечь на службу лучшие кадра, а также об открытии специальных курсов по кибербезопасности в кадетской школе. Главная задача новых подразделений оказать помощь в критической ситуации, когда ресурсов Национального агентства по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности Cert. lv будет недостаточно.