Абуджа, , 00:45 — REGNUM Нигерия намерения перевооружить свои вооруженные силы для эффективной борьбы с терроризмом в стране, заявил нигерийский президент Мухаммаду Бухари, сообщает агентство «Синьхуа».

"Мы обещаем, что повысим уровень профессионализма и перевооружим наши вооруженные силы и спецслужбы», — заявил он.

Бухари отметил, что в настоящее время эта задача является одной из приоритетных для действующих нигерийских властей. Он также пообещал «положить конец» террористическим актам со стороны группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что большинством жертв нападений террористов в стране являются мусульмане. По его словам, боевики из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют религию для разобщения нигерийцев.

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