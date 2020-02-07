Москва, , 00:41 — REGNUM Истребители дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 7 февраля опубликовала газета «Красная звезда».

На прошедшей неделе 16 летательных аппарата иностранных государств (13 самолётов-разведчиков и три БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 177 лётных смен на 68 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 400 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 12,4 тыс. практических мероприятий, а также более 2 тыс. занятий по вождению (из них 50% — ночью) на 142 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 40 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.