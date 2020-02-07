Найроби, , 00:29 — REGNUM Представители Соединенных Штатов и Кении в ближайшее время начнут работать над торговым соглашением между странами, заявил кенийский президент Ухуру Кениата по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Стало очевидно, что администрациям двух стран надо срочно двигаться к решению», — заявил он.

Кениата добавил, что Кения намерена привлечь в страну больше американских инвестиций и стать стартовой площадкой для компаний из США, ведущих бизнес в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент США Дональд Трамп встретился с кенийским лидером Ухуру Кинатой в Белом доме. Лидеры двух стран обсуждали новые возможности в расширении сотрудничества и торговли.

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