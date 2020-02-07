Рига, , 00:04 — REGNUM Представитель Министерства здравоохранения Латвии Анна Страпцане сообщила, что ведомство официально обратилось к кабинету Министров с просьбой отложить введение системы е-здоровья на 3 года, до 30 декабря 2023, пишет портал LSM.

Цель проекта е-здоровья перевести всю коммуникацию между пациентами и медицинской отраслей, а также врачей между собой в цифровую форму. Недавно действующий министр здравоохранения Илзе Винкеле признала, что е-здоровье разработана плохо и пользоваться платформой затруднительно. Тем не менее отказаться от неё, из-за софинансирования ЕС, нет возможности. В данный момент на развитие системы е-здоровье из Европейского фонда регионального развития зарезервировано 8,5 млн евро. Эти деньги нельзя использовать на другие нужды, заявило Министерство Финансов. При отказе Латвия просто потеряет это финансирование. В ближайшие 3 года в развитие е-здоровье инвестируют 10 млн евро, из них 5,39 млн пойдёт на поддержание функциональности платформы.