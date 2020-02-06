Кишинёв, , 23:56 — REGNUM Комиссия по социальной защите парламента Молдавии не поддержала законопроект о введении ограничений в отношении лиц из так называемого «списка Магнитского». Как передает ИА REGNUM, за инициативу проголосовали трое членов комиссии от оппозиции, еще трое воздержались, а депутаты социалисты не приняли участие в голосовании.

Принять в Молдавии аналог «Закона Магнитского» предложил депутат от Платформы «Достоинство и правда» Игорь Мунтяну. Он заверил, что проект «не носит антироссийского характера», хотя большинство фигурантов списка — граждане России.

Мунтяну заявил, что речь идет о людях, причастным к банковским кражам, мошенничеству и «преступлениям, осуждаемым мировым сообществом». Проект предполагает, что этим людям будет запрещено посещать территорию Молдавии, получать молдавское гражданство и использовать банковскую систему Молдавии.

Депутат от Партии социалистов Владимир Односталко заявил, что этот проект нарушает принцип презумпции невиновности, поэтому социалисты его не поддержат.

Отметим, что авторы молдавского «закона Магнитского» добавили в список также ряд бывших и действующих высокопоставленных чиновников Приднестровской Молдавской Республики, включая первого президента ПМР Игоря Смирнова и экс-главу МГБ Приднестровья Владимира Антюфеева.