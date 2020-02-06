Москва, , 23:53 — REGNUM Отмена части британских пошлин на ряд российских товаров не означает улучшения в российско-британских отношениях, заявил 6 февраля российский политик Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Речь идёт о том, что Лондон после официального выхода из ЕС заявил об отмене части торговых ограничений, введенных Евросоюзом против России.

«Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва — один из признанных лидеров мировой политики», — написал Алексей Пушков по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Лондон объявил об отмене антидемпинговых пошлин на стальные и чугунные трубы, алюминиевую фольгу, ферросилиций и металлические трубные фитинги российского производства.

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