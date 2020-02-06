Красногорск, , 23:43 — REGNUM Московский областной суд отправил в колонию строго режима на 17 лет брата бывшего владельца ныне уже не существующего Черкизовского рынка Телмана Исмаилова Рафика. Приговор был вынесен сегодня, 6 февраля.

Рафик Исмаилов был признан виновным в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением на один год. Также с него в пользу родственников убитых взыщут свыше 4,4 млн рублей.

По данным следствия, бывший хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов является организатором убийств двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева. План убийства Тельман разработал вместе со своими братьями — Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Исполнителем убийств стал Мехман Керимов. Ему заплатили $2 млн. 15 мая 2016 года Керимов застрелил предпринимателей в автомобиле на Новорижском шоссе.

Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также спрятать пистолет.

Керимов был приговорен к 13 годам лишения свободы. Его дело Красногорский городской суд рассматривал в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Тельман и Вагиф Исмаиловы заочно арестованы. На данный момент они скрываются за рубежом. Материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены вГенпрокуратуру Российской Федерации.