Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Резолюция, осуждающая спикера палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси за её скандальное поведение, отклонена. Голосование проходило в нижней палате Конгресса 6 февраля.

Против резолюции высказались 224 конгрессмена — члены Демократической партии, за — 193 депутата — республиканцы. Таким образом, демократы не дали оппонентам провести осуждающую Пелоси инициативу.

Напомним, возмущение республиканцев вызвала сцена, когда Пелоси порвала бумаги с речью президента США Дональда Трампа на глазах у всего Конгресса и в тот же миг, как он закончил речь.

В резолюции, которую сегодня рассматривала нижняя палата, сказано, что Пелоси нарушила этические нормы и унизила Конгресс. Многие американские политики назвали этот демарш Пелоси несдержанностью, позором, а всю ситуацию — скандалом.

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