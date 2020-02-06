Ташкент, , 23:31 — REGNUM США хотели бы инвестировать больше, чем сейчас, но для этого Узбекистан должен продемонстрировать прогресс в реформах, заявил посол США в Ташкенте Даниэль Розенблюм на встрече с журналистами.

Он признал, что пока уровень американских инвестиций в Узбекистан не очень высокий.

По его словам, причиной этого является как большое расстояние между странами, так и пока не очень привлекательный для американских инвесторов рынок Узбекистана.

«Чем больше будет достигнуто, особенно в отношении верховенства закона, тем более привлекательными будут эти инвестиции для американских компаний», — сказал посол.