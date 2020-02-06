Саракиб, , 23:24 — REGNUM Сирийские правительственные войска проводят зачистку города Саракиб в провинции Идлиб, сообщает 6 февраля сирийское государственное информагентство SANА.

Инженерные подразделения армии Сирии проводят разминирование зданий.

По некоторым данным, джихадистские вооруженные формирования оставили этот город почти без боя после того как сирийские правительственные силы начали замыкать окружение.

Стоит отметить, что ещё 5 февраля неофициальные источники сообщали о том, что передовые подразделения армии САР уже вошли в Саракиб.

Как сообщало ИА REGNUM, город Саракиб является одной из важнейших целей военной операции сирийской армии. Он расположен на перекрёстке автомагистралей М4 и М5, первая из которых связывает Дамаск и Алеппо, а вторая ведёт в Латакию, к портам Средиземного моря.

Напомним, Турция и США требуют прекратить операцию сирийских войск, внезапно озаботившись «гуманитарными соображениями».

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