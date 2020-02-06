Вашингтон, , 23:22 — REGNUM С двойной силой решили действовать Вашингтон и проамериканская оппозиция в Венесуэле против законной власти Боливарианской Республики, сообщает 6 февраля Госдеп.

Такое решение было принято на встрече американского госсекретаря Майка Помпео и венесуэльского оппозиционера Хуана Гуйадо 6 февраля.

Госдеп по итогам встречи сообщил, что Гуйадо возвращается в Венесуэлу и будет делать всё, чтобы отстранить венесуэльского президента Николаса Мадуро от власти. Это в формулировке Вашингтона звучит как «восстановление демократии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Вашингтоне также состоялась встреча Гуайдо с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

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