Лондон, , 23:18 — REGNUM Власти Великобритании после выхода Соединенного королевства из Европейского союза решили отменить некоторые торговые ограничения в отношении Российской Федерации. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В документе сказано, что по завершении переходного периода после Brexit Лондон намерен отказаться от некоторых торговых санкций против России.

К примеру, речь идет об отмене антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.

При этом таможенные пошлины на ряд других российских товаров, наложенные еще Евросоюзом, останутся в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания покинула Европейский союз 31 января. Однако впереди еще годовой переходный период во время которого Лондон будет договариваться с другими странами ЕС о формах взаимодействия.

Отметил, что Великобритания состояла в Евросоюзе 47 лет, но до конца так и не интегрировалась в наднациональное объединение. Соединенное королество сохраняло собственную валюту и не входило в Шенгенскую зону.