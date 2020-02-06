Приштина, , 23:44 — REGNUM 6 февраля недавно заступивший на свой пост глава МИД Косово Главк Конюфца провел встречу с послом Австрии в Приштине Кристофом Вайдингером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили результаты парламентских выборов 6 октября в Косово, диалог между Сербией и Косово, либерализацию визового режима между ЕС и Косово и двусторонние отношения. В ходе разговора Конюфца обратился к представителю Австрии с просьбой не прекращать оказывать Косово поддержку в противостоянии кампании по отзыву признаний независимости края, проводимой Сербией.

В свою очередь, посол Австрии пообещал, что его страна продолжит оказывать Косово поддержку во всех процессах, важных для его населения, в том числе и по вопросу о либерализации визового режима с ЕС.

В тот же день встречу с послом провел и новый премьер-министр Косово Альбин Курти, в ходе которой Вайдингер предложил Косово развивать сотрудничество в сфере образования, повышения занятости и экономического развития.

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