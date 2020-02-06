Аддис-Абеба, , 22:56 — REGNUM Африканский союз (АС) приветствовал заявление США и Судана о восстановлении дипотношений, однако осудил включение африканской страны в число «стран-спонсоров терроризма», 6 февраля сообщает агентство «Синьхуа».

Согласно заявлению АС, решение США оставить Судан в «черном списке» негативно скажется на процессе политического перехода в Судане.

Судан находился в «черном списке» все время правления Омара аль-Башира, который был отстранен от власти суданскими военными и оппозицией в апреле 2019 года.

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