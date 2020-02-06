Калининград, , 22:42 — REGNUM Два самолёта-шпиона ВВС США и один британский воздушный разведчик замечены 6 февраля у северо-западных границ России. Об этом сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

В частности, британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W, поднявшийся в воздух с авиабазы Уоддингтон в Англии, дважды прошёл вдоль северной границы Калининградской области РФ и Литвы, полтора часа осуществляя разведку у российской границы.

Кроме того, с авиабазы под Шауляем в Литве взлетели два тактических самолета радиоэлектронной разведки США Beechcraft RC-12X, которые более четырех часов курсировали вдоль северо-восточных границ Калининградской области в воздушном пространстве Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля у черноморских границ России шесть часов курсировал стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk.

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