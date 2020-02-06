Гаага, Нидерланды, , 22:38 — REGNUM Два сотрудника ОЗХО причастны к утечке информации о применении химического оружия в городе Дума (Дамаск, Сирия), сообщили 6 февраля в международной организации.

В ОЗХО отметили, что провели расследование, которое подтвердило: два сотрудника раскрыли секретную информацию, касающуюся инцидента в Думе, произошедшего в 2018 г.

Сейчас эти люди в ОЗХО уже не работают. Однако комиссия должна сделать выводы из факта «слива информации».

Напомним, вымышленное применение войсками Дамаска «химического оружия» в Думе в 2018 г. является предметом расследования ОЗХО. Доказательств применения «химоружия» так представлено и не было.

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