Гаага, Нидерланды, 6 февраля 2020, 22:38 — REGNUM Два сотрудника ОЗХО причастны к утечке информации о применении химического оружия в городе Дума (Дамаск, Сирия), сообщили 6 февраля в международной организации.
В ОЗХО отметили, что провели расследование, которое подтвердило: два сотрудника раскрыли секретную информацию, касающуюся инцидента в Думе, произошедшего в 2018 г.
Сейчас эти люди в ОЗХО уже не работают. Однако комиссия должна сделать выводы из факта «слива информации».
Напомним, вымышленное применение войсками Дамаска «химического оружия» в Думе в 2018 г. является предметом расследования ОЗХО. Доказательств применения «химоружия» так представлено и не было.
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