Екатеринбург, , 22:42 — REGNUM Подполковник Виктор Обоскалов назначен главой четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещён на официальном сайте правовой информации.

До этого подполковник занимал должность врио начальника. Управление находится в Екатеринбурге.

Предыдущий руководитель четвертого следственного управления генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев был уволен президентом в ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ибиев возглавлял окружное подразделение СКР с апреля 2011 года. До 2014 года четвёртое следственное управление СКР именовалось следственным управлением СКР по Уральскому федеральному округу.

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