Симферополь, , 22:26 — REGNUM Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk более шести часов совершал разведывательный полёт вдоль черноморских границ России, сообщают 6 февраля мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Воздушный разведчик Global Hawk с бортовым номером 04−2021 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, затем с 15:00 мск совершил не менее пяти пролётов вдоль всего побережья Крымского полуострова, южнее Керченского пролива и до Большого Сочи.

При этом аппарат оставался в нейтральном воздушном пространстве над международными водами Черного моря на высоте 16 тыс. метров.

Стоит отметить, что ранее этот же летательный аппарат пять часов летал вдоль линии соприкосновения украинских карателей и ополченцев Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года стратегические разведывательные беспилотники США пять раз «дежурили» у черноморских рубежей России.

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