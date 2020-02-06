Екатеринбург, , 22:42 — REGNUM В Екатеринбурге создали оргкомитет по празднованию 100-летия Уральского федерального университета. Об этом сообщает ЕАН.

Комитет возглавил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его заместителями стали вице-губернатор Павел Креков и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

День рождения в вузе празднуют 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в УрФУ выбрали нового декана журфака. Им стал доцент кафедры печати Владимир Волкоморов.

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