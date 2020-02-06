Дамаск, , 22:04 — REGNUM Российские военные в зоне у сирийско-турецкой границы вновь не дождались прибытия своих турецких коллег и провели патрулирование самостоятельно, сообщил 6 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрий Боренков.

Патрулирование было осуществлено по нескольким, заранее намеченным маршрутам, отметил начальник ЦПВС.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование», — сказал Юрий Боренков.

Начальник Центра подчеркнул, что российские военные продолжают реализацию договорённостей российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года, обеспечивая отвод курдских вооружённых формирований от границы Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля турецкие военные также не прибыли для участия в совместном патрулировании приграничных территорий Сирии.

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