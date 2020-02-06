Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп «сбился с пути», сообщила 6 февраля спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

По её словам, Трамп «сбился с пути» американских ценностей и американской конституции. Комментируя заявление Трампа о людях, неискренне утверждающих, что «молятся за кого-то», она сказала:

«Он может говорить всё что угодно, но я молюсь за него и делаю это искренне».

Напомним, комментируя провал импичмента, затеянного Пелоси, Трамп сказал:

«Мне не нравятся люди, которые используют свою веру для оправдания своих дурных поступков».

Также он отметил, что не любит тех, кто утверждает, будто молится за тебя, но в реальности только притворяется, что сочувствует тебе.

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