Тегеран, , 08:07 — REGNUM 6 февраля государственная телерадиокомпания Исламской республики Иран «IRIB» впервые показала кадры сбитого американского беспилотника-шпиона после того, как его вытащили из воды. Об этом сообщило новостное агентство MehrNews.

Без заголовка Https://www.mehrnews.com/news/4846357/تصاویر-لاشه-پهپاد-متجاوز-آمریکا-برای-نخستین-بار-منتشر-می-شود

По словам журналистов, 7 месяцев власти Ирана не давали никакой информации о беспилотнике. Кадры американского передового беспилотника, который был сбит 20 июня 2019 г. воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после нарушения воздушного пространства Ирана, сегодня впервые вышли в эфир на IRIB.

Напомним, что рано утром 20 июня американский беспилотник-шпион «Global Hawk» был сбит Воздушно-космическими силами Ирана в провинции Хормозган после нарушения воздушного пространства Ирана. Часть обломков была обнаружена ВМС Ирана в присутствии представителей СМИ через несколько дней после того, как иранцам удалось сбить беспилотник над территориальными водами страны при помощи иранского зенитно-ракетным комплекса «Хордад-3».