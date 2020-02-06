Москва, , 21:47 — REGNUM Законопроект о цифровых избирательных участках в случае его принятия будет применяться на выборах 13 сентября 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, это следует из текста законопроекта, который внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»).

Закон будет применяться «при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов, в том числе дополнительных, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 13 сентября 2020 года», говорится в законопроекте.

Перечень цифровых избирательных участков, в том числе цифровых избирательных участков, утверждается решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на основании предложений избирательных комиссий субъектов РФ не позднее 20 мая 2020 года.

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