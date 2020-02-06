Анкара, , 21:42 — REGNUM Делегация российских военных будет обсуждать в Анкаре ситуацию, сложившуюся в сирийской зоне «Идлиб», заявил 6 февраля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, о прибытии такой военной делегации из России уже договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Калын заявил, что блокпосты турецких военных останутся в Идлибе, так как это соответствует сочинским соглашениям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего российского коллегу Владимира Путина повлиять на президента Сирии Башара Асада и добиться прекращения военной операции сирийской армии в провинции Идлиб.

Напомним, значительная часть боевиков джихадистских группировок в зоне «Идлиб», против которых проводится военная операция Сирии при поддержке ВКС РФ, подконтрольны Турции и получают от Анкары разнообразную помощь и политическую поддержку.

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