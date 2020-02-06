Москва, , 21:38 — REGNUM Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Проект федерального закона предусматривает продление на 2020 год эксперимента, который прошел на выборах в Москве. Регулируются вопросы организации голосования на цифровом участке, формирования данных о голосовании.

Предполагается, что особенности организации голосования на цифровом избирательном участке, оформления и хранения связанной с таким голосованием избирательной документации, порядок формирования и состав передаваемых в соответствующую избирательную комиссию данных о голосовании, включая сведения о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, и о количестве поданных за каждого кандидата, список кандидатов голосов избирателей, а также порядок передачи информации в соответствующие избирательные комиссии и порядок обработки данных о голосовании на цифровом избирательном участке и подсчета голосов избирателей в окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, — также в территориальной избирательной комиссии, определяются Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Прописываются особенности назначения наблюдателей в участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка, а также члена участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса.

Регулируются также порядок обжалования решений и действий (бездействия) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка и ее должностных лиц, нарушающих закон, и вопросы финансового обеспечения голосования на цифровых избирательных участках.

Напомним, что в Москве 8 сентября 2019 года проводился эксперимент с цифровыми участками, проводились выборы депутатов Госдумы и глав регионов.

К 2020 году в РФ может появиться уже 2000 цифровых участков, заявила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

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