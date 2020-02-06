Саракиб, 6 февраля 2020, 21:36 — REGNUM Пять населённых пунктов освободили от террористов отряды Сирийской арабской армии (САА) у города Саракиба (провинция Идлиб, Сирия), передаёт 6 февраля Al Mayadeen.
Уточняется, что сирийская армия очистила от боевиков посёлок Ифес к северу от Саракиба и четыре селения — с восточной стороны.
Это было сделано после того, как террористы, засевшие в Саракибе, открыли огонь по САА, пытаясь занять населённые пункты Нейраб и Хан-Субул.
Телеканал отмечает, что боевикам огневую поддержку оказывали турецкие отряды.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие войска 6 февраля обстреляли отряды САА около Саракиба.
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