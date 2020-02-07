Тегеран, , 08:32 — REGNUM 6 февраля командующий иранским флотом контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что убийство командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Сулеймани нанесло удар по властям США. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Говоря о присутствии американских войск на Ближнем Востоке, командующий флотом заявил, что Иран давно пытается вытеснить США из Ближневосточного региона. Кроме того, Ханзади отметил, что США такими провокациями, как убийство Касема Сулеймани, способны создать разрушительный по своей силе военный конфликт в регионе.

Напомним, что ранее 3 января генерал-лейтенант Касем Сулеймани, а также заместитель командующего иракскими народными мобилизационными подразделениями Абу Махди аль-Мухандис, были убиты в результате авиаударов США в столице Ирака по прямому приказу президента США Дональда Трампа.

30 января палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на ограничение полномочий Трампа в военной сфере.