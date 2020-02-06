Вашингтон, 6 февраля 2020, 21:23 — REGNUM Процедура импичмента, через которую пришлось пройти американскому президенту Дональду Трампу, была адом, заявил он 6 февраля, передаёт CNBC.

«Это был ад».
Трамп

Комментируя итоги дела об импичменте, Трамп назвал инициатора этого процесса Ненси Пелоси «ужасным человеком», а председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа «порочным».

"Если бы я не уволил [экс-директора ФБР] Джеймса Коми, который, кстати, был катастрофой, возможно, я бы даже не стоял здесь сейчас».
Трамп

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля американский Сенат проголосовал за оправдание Трампа по обоим пунктам обвинений в рамках процедуры импичмента.

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