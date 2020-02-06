История вопроса

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгреса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту. Поводом послужило заявление некоего источника о том, что президент и другие высокопоставленные чиновники оказывали давление на украинских политиков, в частности президента Украины Владимира Зеленского, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Хантер Байден работал в украинской компании Burisma Holdings. Эксперты говорили о конфликте интересов: отец оказывает давление на Украину для искоренения коррупции, а сын получает деньги в украинской компании. Трампа обвинили в том, что он использует эту ситуацию для того, чтобы выбить Джо Байдена из президентской гонки. Палата представителей Конгресса США, которую контролируют демократы, начала проводить расследование. Оно подвергалось критике из-за того, что без официального объявления импичмента демократы могли тенденциозно использовать материалы допросов чиновников администрации Трампа и американских дипломатов. 31 октября 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала (232 за – 196 против), чтобы официально начать общественные слушания по процедуре импичмента.