Киев, , 21:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Максима Козицкого главой Львовской облгосадминистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках визита во Львов сегодня, 6 февраля, президент представил нового губернатора общественности, заявив, что это «человек опытный и профессиональный».

«Мы искали сильного менеджера — вот он. Я хотел бы его поздравить», — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Козицкий будет координировать все проблемные вопросы области в сотрудничестве с уроженцем Львова, накануне назначенным вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Денисом Шмыгалем.

Украинские СМИ отмечают, что отец нового губернатора Львовской области Зиновий Козицкий — довольно известный в Галичине бизнесмен.