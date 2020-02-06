Балтимор, США, , 21:04 — REGNUM Первый стратегический соперник Вашингтона — Пекин, второй — Москва, заявил 6 февраля американский министр обороны Марк Эспер.

Эспер «Согласно стратегии национальной обороны Соединённых Штатов, нашим первым стратегическим соперником является Китай, вторым — Россия».

Глава Пентагона отметил, что обе эти страны «присутствуют на Ближнем Востоке», а значит, и здесь «соперничают» с США. Также он заявил, что одна из проблем Штатов — Иран, потому что он якобы спонсирует терроризм.

Отметим, что высокопоставленные лица в США ежедневно делают громкие заявления о России, которая, как они утверждают, им мешает: то на Востоке, то на Западе.

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