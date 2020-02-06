Киев, , 20:58 — REGNUM Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что как только депутаты нынешнего состава Рады выполнят обязательства Зеленского перед западными товарищами — в частности, по продаже земли — их всех «спустят в унитаз» досрочными выборами.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 6 февраля.

«Интересно, понимают ли это все «слуги»», — задался вопросом политолог.

По его словам, «избавиться» от депутатов нужно для одной цели — показать, что лично президент Зеленский якобы не имеет отношение к «продаже страны».

ИА REGNUM напоминает, что по информации ряда СМИ, президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» обещал, что не будет досрочно распускать Раду нынешнего созыва. По его словам, в роспуске нет смысла, так как в следующем парламенте «Слуги народа» уже точно не смогут самостоятельно сформировать большинство.

Напомним, что разговоры о досрочных выборах идут на фоне обсуждения законопроекта об уменьшении состава Верховной рады с 450 до 300 депутатов. Парламент уже предварительно одобрил такое решение.