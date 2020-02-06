Салехард, , 20:54 — REGNUM Бывший руководитель управления Росреестра по Ямалу отправлен в СИЗО. Такое решение 6 февраля принял суд по ходатайству следователей, сообщает окружное управление СКР.

Ещё двое задержанных чиновников, в том числе и.о. главы управления Росреестра, тоже имеют перспективы угодить в СИЗО. Следствие требует и их ареста. Всех троих обвиняют в получении взяток.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале раскрыли крупную коррупционную схему. Кроме чиновников пойманы взяткодатели и посредники.

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