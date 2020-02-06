Вашингтон, 6 февраля 2020, 20:42 — REGNUM Жалоба будет подана на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси за её выходку в Конгрессе в день зачитывания послания президента, передаёт 6 февраля Fox News.
Комментируя скандал, который устроила Пелоси, демонстративно разорвав бумагу с посланием американского президента Дональда Трампа «О положении страны», член юркомитета Палаты представителей Мэтт Гетц заявил:
Поэтому юрист намерен подать на Пелоси жалобу в комитет нижней палаты Конгресса по этике. По его словам, жалобу готовы поддержать ещё два члена Конгресса.
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Напомним, Пелоси сразу после выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перед депутатами разорвала свой экземпляр его речи. Это было сделано демонстративно и покоробило многих присутствующих.
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