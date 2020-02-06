Амстердам, , 21:04 — REGNUM 6 февраля в МИДе Нидерландов прокомментировали опубликованный 5 февраля Еврокомиссией новый план по расширению ЕС.

В голландском дипломатическом ведомстве считают план и новую методологию приемлемыми, однако не вполне подходящими для таких стран как Албания и Северная Македония.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, у Нидерландов пока нет позиции касательно начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Она будет сформулирована только после того, как Еврокомиссия опубликует отчет о ходе борьбы с коррупцией и организованной преступностью в этих странах.

Нидерланды приветствуют такие изменения методологии переговоров, как повышение уровня отчетности стран-кандидатов о процессе реформирования судебной системы, государственной администрации и экономики и установление прямой взаимосвязи между ходом переговоров и прогрессом на пути реформ.

Читайте ранее в этом сюжете: Урсула фон дер Ляйен: новая методология откроет Албании путь в ЕС