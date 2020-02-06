6 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Сегодня на площадку выходит еще один игрок – Южная Африка как лидер африканских стран-тяжеловесов.

Александр Шпунт, , 20:31 — REGNUM Вчера и сегодня российские массмедиа довольно широко комментировали информацию о том, что Россия де-факто заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии, признав ее «несвоевременной». Проект резолюции Великобритании в СБ ООН, которая должна утвердить итоги берлинской конференции по Ливии, «не учитывает видение России, консультации по тексту продолжатся», заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

ЮАР

Однако все российские СМИ ограничились просто информированием о позиции России в ООН. ИА REGNUM первым рассказывает своим читателям, что Россия получила — довольно неожиданно и болезненно для европейцев — мощного союзника в этом своем неприятии британской резолюции в Совете Безопасности. Этим союзником стал не Китай, как можно было бы предположить, а Южная Африка, другой союзник России по БРИКС, страна, сейчас занимающая место непостоянного члена Совета Безопасности — и уже много лет стремящаяся этот свой ротационный статус сменить на постоянный.

Разумеется, Претория руководствуется при этом своими собственными интересами — но интересами не ситуационными, а стратегическими, поэтому их имеет смысл изучить детальней. Кроме того, эти интересы во многом совпадают с интересами других стран — политических тяжеловесов континента.

С резолюцией по Ливии европейцы откровенно, до неприличия торопятся. «Прошло две с половиной недели после берлинской конференции. Мы бы хотели доделать дело оперативно. Мы активизируем контакты с теми членами СБ, которые хотят внести поправки в текст», — почти истерично говорила репортерам Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН. Посол Бельгии в ООН Марк Пекстин Буйсверве, нынешний формальный глава Совета Безопасности, заявил журналистам после кратких закрытых консультаций Совбеза по проекту резолюции, что усилия для достижения соглашения продолжаются. «Я считаю, что мы близки, но все еще требуются определенные усилия», — сказал он, добавив, что он призвал всех членов СБ «проявить гибкость, чтобы достичь соглашения». Хорошо бы о гибкости вспомнить чуть раньше, когда готовился британский текст — сказали бы русские. Или еще раньше, когда формировался состав конференции в Берлине — добавили бы южноафриканцы.

Три недели назад, 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Участвовали и глава «кабинета в Триполи» — ливийского Правительства национального согласия Файез Сарадж, и контролирующий уже почти всю территорию бывшей единой Ливии маршал Халифа Хафтар, на территориях которого заседает парламент страны.

Факт созыва такой конференции — колоссальный дипломатический успех Европы, первый совместный такой успех ЕС и Британии, де-факто уже ведущей собственную внешнюю политику в Африке. Но факт созыва так и остался единственным успехом конференции — Сарадж и Хафтар не сели за стол переговоров, а принятая резолюция была на редкость расплывчатой и абстрактной.

Проект резолюции ООН, внесенный англичанами, но по сути отражающий позицию как Британии, так и тяжеловесов Евросоюза, — попытка предъявить хоть какие-то практические итоги берлинской встречи. Предъявить быстро, пока мнение о ее ритуальной, беспредметной роли не закрепилось в мнениях обозревателей средств массовой информации и политических аналитиков.

И здесь не важно, что позиции России не были учтены — что ж, так даже лучше: Россия проголосует «против», и ее можно будет выставить в роли «плохих парней», помешавших миру в Ливии. И как не вовремя для авторов проекта в этой ситуации оказалась позиция ЮАР, которая тоже не поддержала резолюцию! Южноафриканцев уж точно к «плохим парням» или клевретам Москвы не запишешь.

Что же побудило Преторию показать характер и выступить против европейцев и их резолюции по Ливии?

Предстоящее председательство Южной Африки в Африканском союзе, совпавшее с ресурсами года непостоянного членства в СБ ООН, стало беспрецедентной возможностью для Претории сформировать лидерский центр выработки и реализации скоординированной политики для Черного континента. И конфликт в Ливии — удобная игровая площадка, на которой ЮАР может и будет формировать политическое доминирование на континенте. Особенно учитывая, что европейцы в ливийской теме ведут себя оскорбительно чванливо по отношению к тяжеловесам Африки — чем не повод объединить вокруг ЮАР извечных конкурентов по внутриафриканской повестке?

Йовери Мусевени, президент Уганды, заявил, что приглашение в Берлин 20 января единственного африканского лидера, президента Конго Дени Сассу Нгессо — и то не как главы государства, а как представителя Африканского союза по Ливии — стало оскорбительным «токенизмом, [единственной целью которого было] показать, что Африка тоже была вовлечена».

Здесь была бы полезна ремарка, что в Берлине был президент Египта — но Каир в ливийском вопросе позиционирует себя как арабскую, а не африканскую страну, и не вовлечен во внутриафриканский контур обсуждений.

«Мы не должны были позволять западным странам атаковать Ливию [в 2011 году]. Мы могли бы вмешаться, даже в военном отношении. Африка могла бы вмешаться и преподать этим людям урок», — добавил Мусевени.

Угандийский президент, по сути дела, говорил от имени всех тяжеловесов Африки — и к пользе южно-африканского лидерства на континенте.

Позиция африканцев, и особенно ЮАР, стала для Европы шоком.

Несколько часов назад в южноафриканской столице приземлился самолет Ангелы Меркель, федерального канцлера ФРГ. Формальной темой визита объявлен «энергетический кризис», реальной — сглаживание противоречий по Ливии. Южная Африка станет главой Африканского союза 8−9 февраля — на очередной сессии Ассамблеи АС, саммите глав государств и правительств, который пройдет в Аддис-Абебе. Германия же примет председательство в Европейском союзе в июле 2020 года.

Позиции сторон были обозначены сразу же, предельно ясно и вполне прозрачно.

«Конфликт в Ливии — это не только африканская проблема», — сказала канцлер Меркель. «Как Африка, мы хотели бы видеть африканские решения африканских проблем» — так же четко ответил ей Сирил Рамафоса, президент Южной Африки.

Мы уже рассказывали читателям ИА REGNUM, почему Ливия стала конфигуратором мировой политики не только в Северной Африке, но и глобальной политики как таковой.

Сегодня на площадку выходит еще один игрок — Южная Африка как лидер африканских стран-тяжеловесов.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

Подробности и другие материалы бюро смотри здесь, подписка бесплатна: https://t.me/tamtamreports

Читайте ранее в этом сюжете: РФ может выступить против британской резолюции по Ливии — источник

Читайте развитие сюжета: Brexit — окно в Африку: предварительные итоги саммита Великобритания-Африка